Pamela'nın mayosu açık artırmada

Bir defalık şans

Internetteki "wenn" sitesinin haberine göre, Anderson'ın "Sahil Güvenlik" dizisiyle özdeşleşen kırmızı mayosu, bu ay sonunda düzenlenecek müzayedeyle satışa sunulacak.Kırmızı mayonun, 2 bin 900 dolardan müzayedeye çıkacağı ve rakamın yükselmesinin beklendiği ifade edildi.Türkiye'de de yayımlanan ve 1990'lı yıllarda televizyon ekranlarında ilgiyle izlenen dizide "CJ Parker" isimli cankurtaran rolüyle seyirci karşısına çıkan Anderson'ın mayosunda, "Sevgiler, Pamela Anderson Lee" imzası da yer alıyor.Hollywood filmlerinde giyilen bazı parçaların yanısıra Angelina Jolie'nin "Tomb Raider" filminde kullandığı tabanca kılıfları da satışa çıkarılacak.Ayrıca, "Indiana Jones" serisiyle tanınan ünlü aktör Harrison Ford'un 1982 yılında çevirdiği "Blade Runner" filmindeki silahı da müzayedede yer alacak. Bu tabancanın da 104 bin dolarlık açılışla açık artırmaya katılacağı belirtildi.Müzayedeyi düzenleyen Joe Maddalena, açık artırmanın değişik filmlerde kullanılan parçaların ilk kez yer alması açısından önem taşıdığını belirterek, "Bu, modern sinemanın ilgi çekici parçalarını elde etmek için kişinin belki de yaşamında bir kez sahip olabileceği bir şanstır" dedi.İki günlük açık artırma, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde California'da gerçekleştirilecek.