Pamela Anderson'dan çok tartışılacak reklam filmi

Seksi oyuncu Pamela Anderson çok konuşulacak bir kampanya filminde rol aldı. Kısa adı PETA olan Hayvanlara Etik Muamele İçin İnsanlar Örgütü'nün kampanyası kapsamında çekilen film, Amerikan CNN Havaalanı kanalında yayınlanacak.





Filmde Anderson, deri, kürk ve diğer hayvan derilerinden yapılma kıyafetler giymiş yolcuları soyan güvenlik görevlisi rolünde. PETA'nın Zalimlik Uçmaz adlı filminin, moda haftası sırasında New York'taki üç havaalanında gösteriminden sonra diğer 45 önemli havaalanında daha yayınlanması bekleniyor