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Pamela Anderson: Çocukluğum boyunca taciz edildim, 12 yaşındayken tecavüze uğradım

Aktris Pamela Anderson, 'çocukluğu boyunca cinsel tacize uğradığını, 12 yaşındayken de tecavüze uğradığını' söyledi

19 Mayıs 2014 15:32

Kurmuş olduğu hayvan hakları vakfının Cannes Film Festivali'ndeki lansmanında konuşan 46 yaşındaki Pamela Anderson, hayatı boyunca cinsel tacize uğradığını, 12 yaşındayken de tecavüze uğradığını” açıkladı. 

 "Şu an hayatımın en acı hatıralarını açıklamak için doğru zaman olduğunu hissediyorum" diyerek söze başlayan eski playboy modeli, "kolay bir çocukluk geçirmediğini, altı yaşından 10 yaşına kadar, evlerinde çalışan bakıcı kadın tarafından taciz edildiğini" söyledi.

Anderson, 12 yaşına geldiğinde ise tecavüze uğradığını ifade etti. Bir arkadaşının 25 yaşındaki erkek arkadaşının kendisini tavla öğretmek vaadiyle kandırdığını belirten Anderson, sırt masajıyla devam eden tacizin tecavüze dönüştüğünü ifade etti.

Yaşadığı kötü tecrübeleri annesini daha fazla üzmemek için ailesine söyleyemediğini ifade eden Anderson, hayvanlara olan sevgisinin kendisini ayakta tuttuğunu belirtti.

 

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