Pamela Anderson 12 yaşındayken tecavüze uğradığını söyledi

Kurmuş olduğu hayvan hakları vakfının Cannes Film Festivali'ndeki lansmanında konuşan 46 yaşındaki aktris Pamela Anderson "Şu an hayatımın en acı hatıralarını açıklamak için doğru zaman olduğunu hissediyorum" diyerek başladığı sözlerinde kolay bir çocukluk geçirmediğini anlattı.

Anderson, altı yaşından 10 yaşına kadar, evlerinde çalışan bakıcı kadın tarafından taciz edildiğini söyledi. Anderson, 12 yaşına geldiğinde ise tecavüze uğradığını ifade etti. Bir arkadaşının 25 yaşındaki erkek arkadaşının kendisini tavla öğretmek vaadiyle kandırdığını belirten Anderson, sırt masajıyla devam eden tacizin tecavüze dönüştüğünü söyledi.

Yaşadığı kötü tecrübeleri annesini daha fazla üzmemek için ailesine söyleyemediğini ifade eden Anderson, hayvanlara olan sevgisinin kendisini ayakta tuttuğunu belirtti.