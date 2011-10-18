-''Palyaço Katil''in 8 kurbanına DNA testi CHICAGO (A.A) - 18.10.2011 -€ABD'de seri katil John Wayne Gacy'nin sekiz kurbanının kimliklerinin saptanması için yeni bir soruşturma başlatıldı. 1972 yılından tutuklandığı 1978 yılına kadar en az 33 genç erkeği öldüren Gacy'nin kimlikleri saptanamayan 8 kurbanının mezarları geçen hafta açıldı. Kurbanların çene ve kalça kemikleri ile dişlerinden örnekler alındı. Yetkililer, daha sonra 1970'li yıllarda çocukları ya da yakınları kaybolan ailelere çağrıda bulundu. Cesetlerinin mezardan çıkarılmasının ardından 70 aile, DNA testi yaptırmak için başvurdu. ''Palyaço Katil'' olarak bilinen Gacy, 1972-1978 yılları arasında 33 gence tecavüz edip öldürmüş, kurbanlarını yaşadığı evin altına gömmüştü. Gacy, 1994'de İllinois'de idam edilmişti.