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Palu ailesine canlı yayın sırasında baskın

Aile üyeleri gözaltına alındı

09 Ocak 2019 14:19

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili savcılık ve polis harekete geçti. Ailenin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yaptı ve aileyi gözaltına aldı. 

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Kasten adam öldürme suçu" kapsamında, Palu ailesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Müge Anlı'nın programı devam ettiği sırada asayiş büro ekipleri Palu ailesinin evine baskın yaptı. Gözaltı işlemi uygulanan Palu Ailesi, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Tuncer Ustael de gözaltında

'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınlandığı sırada stüdyoya gelen ekipler, Tuncer Ustael'i de ters kelepçeleyerek gözaltına aldı. Tuncer'in eşi Emine Ustael de gözaltındaki isimler arasında.

Ne olmuştu?

Palu ailesinin Türkiye'nin gündemine oturması, Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık ayı sonunda 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla Anlı'nın sunduğu programa başvurmasıyla oldu.

İlerleyen zamanlarda programın yayınlarında ortaya çıkan bilgiler ve programa katılan bazı isimlerin anlatımları, ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı. İddiaların odağında ise ailenin damadı Tuncer Ustael yer alıyor.

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