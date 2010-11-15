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Çevre

Palin'in şovu çevrecileri kızdırdı

ABD'de eski Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adaylığına 2012'de başkan adaylığını eklemesi beklenen Sarah Palin'in TV şovu çevrecileri kızdırdı.

15 Kasım 2010 02:00

T24-  ABD'de eski Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adaylığına 2012'de başkan adaylığını eklemesi beklenen Sarah Palin'in TV şovu çevrecileri kızdırdı.


Sarah Palin’in Alaska’da balık avlayan, kano yapan, buzulda yürüyen doğa düşkünü anne portesi ABD'de tepki topladı. 


Eski valinin koruma altındaki hayvanların yaşam bölgelerine tecavüz ettiği belirtiliyor. Ayılara yaklaşıp ‘anne ayılar gibi işini tek başına hallettiğine’ dair nutuk atan Palin’in kameraya “Sanırım kısıldık, çapamız düştü ve bir ayı üzerimize geliyor” demesi bardağı taşırdı.


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