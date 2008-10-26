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Dünya

Palin’in makyajı 23 bin dolar

ABD’de Cumhuriyetçi Partinin Başkan Adayı John McCain’in seçim kampanyası personeli içinde ekim ayının ilk yarısında en fazla para ödenen kişinin, Başkan Yardımcı

26 Ekim 2008 03:00

ABD’de Cumhuriyetçi Partinin Başkan Adayı John McCain’in seçim kampanyası personeli içinde ekim ayının ilk yarısında en fazla para ödenen kişinin, Başkan Yardımcısı Adayı Sarah Palin’in makyajcısı olduğu açıklandı.

Palin’in kuaförü de en fazla para ödenenler listesinde dördüncü sırada yer aldı.
ABD basınında, kampanya harcama verilerinden yararlanılarak yapılan haberde, kampanya çerçevesinde Palin ile beraber seyahat eden makyajcı Amy Strozzi’ye ekimin ilk yarısında 22 bin 800 dolar ödendiği bildirildi.

Cumhuriyetçilerin kampanyasında aynı dönemde ikinci en fazla para alan kişi, 12 bin 500 dolarla McCain’in dış politika başdanışmanı Randy Scheunemann oldu. McCain’in kıdemli halkla ilişkiler danışmanı Nicole Wallace’a da 12 bin dolar ödendi. Listenin dördüncü sırasında Palin’in kuaförü Angela Lew yer aldı. Lew’a da ekimin ilk iki haftası için 10 bin dolar ödendi.

Daha önce de Palin’in kampanyada giydiği elbiselerin bedelinin ve ilgili yan masrafların 150 bin doları bulduğu dile getirilmişti.

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