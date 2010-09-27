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Ekonomi

PALANDÖKEN YENİDEN TESK GENEL BAŞKANI ANKARA (A.A)

27 Eylül 2010 21:04

-PALANDÖKEN YENİDEN TESK GENEL BAŞKANI ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda Bendevi Palandöken yeniden Genel Başkan seçildi.  TESK'in 18'inci Olağan Genel Kurulu Ankara Rixos Otel'de yapıldı. TESK Genel Başkanı ve Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Demirhan Elçin'nin yarıştığı seçimli genel kurulda kullanılan 719 oydan 712'si geçerli sayıldı. Oyların 402'sini alan mevcut Genel Başkan Bendevi Palandöken yeniden genel başkan seçilirken, diğer aday Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Demirhan Elçin ise 308 oyda kaldı.

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