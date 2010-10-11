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PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI ERZURUM (A.A)

11 Ekim 2010 22:29

-PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI ERZURUM (A.A) - 11.10.2010 - Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde etkili olan yağmur, hava sıcaklıklarındaki azalmanın ardından Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Beyaz bir örtüye bürünen Palandöken Dağı zirvesinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, Palandöken'e yağan karın leke halinde olduğunu, kalınlık tespitinin yapılamadığını bildirdi

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