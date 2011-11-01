-Palandöken'den korsan satıcı uyarısı ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunarak, hijyen olmayan ortamda etiketsiz satışa sunulan bayram şekeri, tatlısı ve unlu gıda ürünlerinden uzak durulmasını, korsan satıcılara dikkat edilmesini istedi. Palandöken yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurbanlık hayvan pazarlarında hareketlilik yaşandığını, bayrama kadar piyasada olmayan sadece bayramlarda ortaya çıkan ve günü kurtarmak adına çarşı, pazar ve sokaklarda rastgele tezgâh açan korsan satıcılara mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşların sağlıklarını ön planda tutarak, bilmediği yerlerden, merdiven altında üretilen sağlıksız gıda alışverişi yapmaması gerektiğini belirten Palandöken, sağlıksız şartlarda üretilen tatlıların hastalığa davetiye çıkardığını kaydetti. Vatandaşların, tanıdıkları esnaftan alışverişini yapmalarını isteyen ve bilinen ürünleri tercih etmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, açıklamasında şunları kaydetti: ''İçeriği belli olmayan ve fiyatı 3-5 lira gibi normalin çok altında satılan ürünler alınmamalıdır. Satılan ürünlerin hijyenik bakımdan ve fiyat yönüyle kontrol edilerek, Sağlık Bakanlığı ekipleri, il ve ilçe zabıta müdürlükleri tarafından denetimler artırılmalıdır. Denetim sırasında satış yapanların esnaf oda kayıtları mutlaka aranmalıdır. Böylelikle kirasını, vergisini veren küçük esnaf ve sanatkârın da haksız rekabetten zarar görmesi engellenmelidir.'' Çin'den gelen ucuz mallar arasında kalitesiz kurban bıçaklarının da olduğunu, kurban keserken kullanılmaması gerektiğini vurgulayan TESK Başkanı, ''Kurban Bayramı nedeniyle piyasada kalitesiz kurban bıçak, satır ve baltalar satılmaktadır. İstenmeyen olaylara meydan vermemek için bu tür bıçak, balta ve satır gibi ürünlerden uzak duralım. Yapılan iş ustalık ister, mutlaka görevli kasaplarımıza kurbanlıklarınızı kestirin'' değerlendirmesinde bulundu.