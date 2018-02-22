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Palandöken'de JAK timinden nefes kesen çığ tatbikatı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Palandöken Kayak Tesisleri'nde tatil yapan turistlerin güvenliğini sağlayan, usta kayakçılardan oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin çığ tatbikatı, film sahnelerini aratmadı

22 Şubat 2018 14:03

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Palandöken Kayak Tesisleri\'nde tatil yapan turistlerin güvenliğini sağlayan, usta kayakçılardan oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin çığ tatbikatı, film sahnelerini aratmadı.
Palandöken\'in 2 bin 200 rakamındaki karakolda konuşlandırılan tam donanımlı 7 kişilik JAK timi, tatbikatta ilk gelen ihbar üzerine güney çığ altında kalan bir kayakçıyı aramaya başladı. Arama Kurtarma köpeği \'Gurbet\' kar altında kalan kişinin yerini kısa sürede tespit etti. Bölgede hazır bekleyen askerler, \'Gurbet\'in yer tespitiyle harekete geçip, kayakçıyı kısa sürede kurtardı. Tim, yaralıyı kar motosikletinin arkasındaki sedye ile hazır bekleyen ambulansa bindirdi.
Yabancı dil bilen, usta kayakçı ve iyi birer dağcı olan JAK personeli, Palandöken Kayak Merkezi\'nde izinsiz kuş uçurtmuyor. Kayakları ve kar motosikletleriyle Palandöken Dağı\'nı denetim altında tutan timler, kayarken kaza geçiren, sakatlanan sporculara anında müdahale ederek, 24 saat hazır bekleyen Sağlık Müdürlüğü\'ne ait ambulansa naklediyor.
JAK timleri, sezonun açıldığı 11 Aralık 2017 gününden itibaren bugüne kadar yaralanan veya mahsur kalan 348 kişiye müdahale etti. Timler, Palandöken\'in her yerine en geç 10 dakika içinde ulaşabiliyor.

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