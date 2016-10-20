Palamutta bolluk bitti, fiyatı yüzde 50 zamlandı

Çanakkale Boğazı’nda 2016- 2017 su ürünleri avcılığının 1 Eylül itibariyle başlamasının ardından tezgahlarda yerini alan palamutun fiyatı son günlerde yüzde 50 zamlandı. Palamutun zamlanarak 15 liradan satılmasının sebebi olarak, son bir haftadır kuvvetli esen rüzgar, 10 gündür ay ışığının neden olduğu yakamoz nedeniyle palamut avı yapılamaması ile Karadeniz’den göç eden palamutun son günlerini yaşaması gösterildi.



Habertürk'te yer alan habere göre; tezgahlarda yeni yeni yerini almaya başlayan ve kilosu 15 liradan satılan hamsi palamuta rakip oldu. Karadeniz’de hamsi avının az olması fiyatlara ve tezgahlara yansıdı. 20 yıldır Çanakkale’de balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, palamutta artık son dönemlerin yaşandığını söyledi. Palamutun bitmeye yaklaştığını belirten Kaşıkçı, şunları söyledi:



"Gramına göre daha önce tanes 5 lira ile 7 liradan satılan palamutun fiyatı şu anda 15 liraya çıktı. Akın balığı bu. Son dönemlerine geldik. Bundan sonrada artık önümüzdeki seneye nasipse olacak. Hamsi tezgahlarda çok fazla yok. Olduğu zaman ise kilosu 15 liradan satılıyor. Olmamasının sebebi de palamut hamsiyi tüketti. Çünkü palamutun yemi hamsi. Yüksek ihtimal de 15 lira civarı seyreder hamsi. Fiyatının bu rakamın altına düşeceğini tahmin etmiyoruz. Tezgahlarda çinekop, bolluğunu bekliyoruz. Lüfer de bol olacak gibi görünüyor. Onları bekliyoruz. İnşallah yine vatandaş doya doya balık yiyecek" dedi.



Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysa da tezgahlarda birkaç gündür balık fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekip, bunun balığın azalmasından değil, havaların olumsuz gitmesinden kaynaklandığını söyledi. Uysal, "Artık, mevsim itibariyle akımının sonuna doğru gelmeye başlamasıdır. Bundan sonra hava şartlarının kışa dönmesi nedeniyle deniz suyu soğumaya başlayınca balık artık kendini yavaş yavaş derine çekiyor. Stoklarımızda hala görünen palamut ve hamsi denizlerimizde bol. Ama avlanma konusunda teknelerimiz eskisi kadar rahat değiller. Hava şartlarından dolayı, havalar kötü olduğu zaman dönem dönem böyle kıtlıklar yaşanacak. Havalar güzel olunca yine mevcut bol balığı göreceğiz. Balık her zaman arz talep dengesini oluşturan bir şey. Talebin üzerinde arz ettiğimiz zaman fiyatlar düşüyor. Ama taleple arz dengelenirse fiyatlar ister istemez yükselmiş oluyor. Yine de çok astronomik bir yükselme yok fiyatlarda. Fiyatlar yüksek ama balıklar irileştiği için biraz yüksek" diye konuştu.



Tezgahlardaki diğer balık türlerinin kilosu ise şöyle:



"Çipura 25 lira, mezgit 15 lira, çinekop 35, deniz levreği 40 lira, sardalye 10 lira, istavrit 15 lira."