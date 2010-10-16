-PALAMUT AVINA GİTTİ, DENİZDE KAYBOLDU SAMSUN (A.A) - 16.10.2010 - Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında dün alabora olan balıkçı teknesinden düşen balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor. Palamut avlamak için akşam saatlerinde denize açılan, ancak fırtına nedeniyle alabora olan tekneden düşen Hüseyin Ak (44) ve Hasan Ustaoğlu(45) yüzerek karaya çıkarken, kaybolan Süleyman Ak(42) için ise arama çalışması başlatılmıştı. Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri ile balıkçıların, kaybolan Süleyman Ak'ı arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yakakent Belediye Başkanı Burhan Bayraktar, belediyede iş makinesi operatörü olarak çalışan Süleyman Ak'ı arama çalışmalarının öncelikli olarak 10 kilometrelik sahil şeridinde sürdürüldüğünü söyledi.