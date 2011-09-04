-Palamut 2,5 lira TRABZON (A.A) - 04.09.2011 - Trabzon'da av sezonunun başladığı 1 Eylül'den bu yana gerileyen palamut fiyatları, 2,5 liraya kadar düştü. Sezonun başlamasıyla ''Vira Bismillah'' diyerek denize açılan Trabzonlu balıkçılar, palamut ve istavrit yönünden oldukça bereketli bir sezon yaşıyor. Ağırlıklı olarak kentin Moloz mevkisinde tezgahlarda satışa sunulan istavrit kilosu 4 liradan, palamut ise büyüklüğüne göre tanesi 2,5 ile 10 liradan alıcı buluyor. Trabzon'da balık satışı yapan Hakan Aydın, yeni sezonun açılmasıyla birlikte bolca avlanan palamut ve istavritin hem kendilerinin hem de vatandaşın yüzünü güldürdüğünü söyledi. 1 Eylül'den önce palamudun tanesini 20 liraya, istavritin kilosunu ise 15 liraya satışa sunduklarını anlatan Aydın, ''Haliyle o dönemde balığı alabilen kişi sayısı sınırlıydı. Ancak sezonla birlikte kayıklarımız hiç boş dönmüyor. Zaten sezon öncesi beklentimiz de o yöndeydi. Bugün 300 gramlık palamudu 2,5 liradan satıyoruz. Palamudun fiyatı, balık büyüdükçe artıyor'' dedi. İstavritte de sezon içerisinde düşüş beklediklerini vurgulayan Aydın, ''Bugün kilosunu 4 liradan veriyoruz. Ama gün geçtikçe istavrit de 2 liraya kadar geriler'' diye konuştu.