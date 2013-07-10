T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Palalı'dan çevik polis de şikayetçi oldu

Gezi Parkı direnişçilerine et satırı ile saldıran Sabri Çelebi'den, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı da şikayetçi oldu

10 Temmuz 2013 14:40

Sabri Çelebi, Taksim Gezi Parkı direnişinde polis müdahalesinden kaçan eylemcilere, iş yerinin zarar uğradığı gerekçesiyle, et satırı ile saldırmış, bir kadının sırtına da tekme atmıştı. Halk arasında ve sosyal medyada 'palalı' olarak söz edilen saldırgandan Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Kayhan Şahan'ın da şikayetçi olduğu öğrenildi.

İsmail Saymaz'ın haberine göre, Çelebi’nin 'pala' darbesiyle parmağından yarlanan Şahan, ifadesinde o anlarını şöyle anlattı:

'Şahıslar gösterici gruba bağırıp çağırıyorlar, göstericilerin üzerine gidiyordu. Satırlı şahsı uzaklaştırmak amacıyla sokağın başına itekleyerek götürdüm. Bu esnada, sağ tarafımdaki sopalı olan şahsın göstericilere doğru kaçmaya çalıştığını gördüm. Satırlı şahıs da satırını savurarak korumam ve şoförümün arkasından gösterici gruba doğru gitti, peşinden koştum. Kafenin önündeki göstericilerin yanında kollarından tuttum, etkisiz hale getirmeye çalıştım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum fakat satırla sağ el başparmağımdan yaralandıığımı anladım. Bu sırada bir vatandaşın da yaralanmış olduğunu gördüm. Sopalı ve kesici alet olan şahıslar arbededen yararlanarak, sokağın ters istikametinde kaçarak ortadan kayboldular. Elim kan içerisinde kalmıştı.'

ETİKETLER

palalısabri çelebisatırsaldırıeylemdirenişgeziçevikpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24