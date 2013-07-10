'Palalı'dan çevik polis de şikayetçi oldu

Sabri Çelebi, Taksim Gezi Parkı direnişinde polis müdahalesinden kaçan eylemcilere, iş yerinin zarar uğradığı gerekçesiyle, et satırı ile saldırmış, bir kadının sırtına da tekme atmıştı. Halk arasında ve sosyal medyada 'palalı' olarak söz edilen saldırgandan Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Kayhan Şahan'ın da şikayetçi olduğu öğrenildi.

İsmail Saymaz'ın haberine göre, Çelebi’nin 'pala' darbesiyle parmağından yarlanan Şahan, ifadesinde o anlarını şöyle anlattı:

'Şahıslar gösterici gruba bağırıp çağırıyorlar, göstericilerin üzerine gidiyordu. Satırlı şahsı uzaklaştırmak amacıyla sokağın başına itekleyerek götürdüm. Bu esnada, sağ tarafımdaki sopalı olan şahsın göstericilere doğru kaçmaya çalıştığını gördüm. Satırlı şahıs da satırını savurarak korumam ve şoförümün arkasından gösterici gruba doğru gitti, peşinden koştum. Kafenin önündeki göstericilerin yanında kollarından tuttum, etkisiz hale getirmeye çalıştım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum fakat satırla sağ el başparmağımdan yaralandıığımı anladım. Bu sırada bir vatandaşın da yaralanmış olduğunu gördüm. Sopalı ve kesici alet olan şahıslar arbededen yararlanarak, sokağın ters istikametinde kaçarak ortadan kayboldular. Elim kan içerisinde kalmıştı.'