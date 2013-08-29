İstanbul'da gözaltına alınan Palalı saldırgan serbest bırakıldı

Gezi Parkı olayları sırasında Talimhane’de elindeki palayla bir emniyet müdürünü ve bir vatandaşı yaraladıktan sonra bir kadının da kalçasına palanın eniyle vuran ve sırtına tekme atan Sabri Çelebi, Fas’tan geri döndü ve gözaltına alındı. Fas’a kaçtıktan 50 gün sonra Air Arabia Havayolları ile Kazablanka’dan dönen Sabri Çelebi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Çelebi'nin tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.

Türkiye ’ye geri dönüp dönmeyeceği tartışma konusu olan Çelebi, gelişini birkaç kez ertelemesine rağmen Türkiye’den çıkışından tam 50 gün sonra dün gece Fas’ın Kazablanka şehrinden Air Arabia uçağıyla 00:25’te Sabiha Gökçe Havaalanı’na indi. Pasaport kontrolü sırasında hakkında yakalama kararı olduğu için gözaltına alınarak Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Daha önce ifadesi alındığı için tekrar ifadesine başvurulmayan Çelebi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Çelebi’nin emniyette polislere “yakalanacağımı bile bile geldim” dediği öğrenildi.

Gezi parkı olayları sırasında Talimhane caddesi üzerinde gösteri yapan bir gruba elindeki "Zırh"tabir edilen bıçakla saldıran Sabri Çelebi, kendisini durdurmaya çalışan bir emniyet müdürünü yaralamış, bir kadın da Sabri Çelebi'nin tekmesinden kurtulamamıştı. Olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alınan Sabri Çelebi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ancak Savcılığın serbest bırakmaya yaptığı itirazın ardından Sabri Çelebi, hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı. Polis Sabri Çelebi'yi yakalamak için tekrar harekete geçerken şüphelinin yakalama kararı çıkmadan bir gün önce Atatürk Havalimanından eşi ve çocuğuyla birlikte Fas'a gittiği belirlenmişti. Fas'tan yaptığı açıklamalarda mutlaka Türkiye 'ye geri döneceğini söyleyen Sabri Çelebi, bugüne kadar beklenen uçaklardan çıkmamıştı.

Sabiha Gökçen havalimanında Fas'tan gelen bir uçaktan indiği öğrenilen Sabri Çelebi, kontrol noktasında bulunan polisler tarafından hakkındaki yakalama kararı gereği gözaltına alındı. Havalimanında işlemleri tamamlandıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Sabri Çelebi, geceyi Cinayet Büro Amirliğinde geçirdi. Sabri Çelebi, hakkında yakalama kararı olduğu için ifadesi alınmadan Çağlayan Adalet Sarayına gönderildi.

Daha önce de serbest bırakılmıştı

Sabri Çelebi, palalı saldırının ardından gözaltına alınmış ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine palalı saldırgan Sabri Çelebi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Karar çıkmadan Fas'a kaçan Sabri Çelebi, 2 kez Türkiye’ye döneceğini açıklayıp bilet almış ancak Türkiye'ye dönmemişti.

Çelebi yurtdışında olduğu sırada, hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Palalı saldırgan Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına 18 Aralık'ta başlanacak.