Paksüt'ün Atatürk portreli kravatı

Orgeneral İlker Başbuğ tarafından Merkez Orduevi'nde verilen 30 Ağustos Resepsiyonu'na Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt Atatürk portreli kravatıyla dikkat çekti.



Zafer Bayramı resepsiyonuna Atatürk resimli kravatla katılan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ilgi odağı oldu. Eşi Ferda Paksüt, ATO Başkanı Sinan Aygün ve emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, kravat üzerine bir süre sohbet etti. Orgeneral İlker Başbuğ, karşılaştığı Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt’e “Etkinlikler güzel miydi” diye sordu. Osman Paksüt, “Bu şartlarda bu yıl çok güzel” karşılığını verdi. Ferda Paksüt ise “Harika paşam, sayenizde bu yıl çok güzel” dedi.

