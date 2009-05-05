Paksüt'ten Ergenekon savcılarına suç duyurusu

“Ergenekon” soruşturması kapsamında 5 ay süreyle dinlenildiğini ileri süren Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, soruşturmayı yürüten savcılarla ilgili Adalet Bakanlığı'na ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) suç duyurusunda bulundu.



Paksüt, Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianamesinin eklerinde kendisiyle ilgili iletişim dinleme tutanağı bulunduğunu, tutanağın “hedef şahıs” bölümünde eşi Ferda Paksüt ve Osman Paksüt isimlerinin yer aldığını belirtmişti.

Paksüt, bu gerekçeyle savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.



Paksüt'ün, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına ve Adalet Bakanlığı'na verdiği 4 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten savcılar Zekeriye Öz, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Fikret Seçen, Ercan Şafak ve Mehmet Murat Yönder'in, TCK'nın 257 "görevi kötüye kullanma", 132/2 "haberleşmenin gizliliğinin ihlali" ve 133/1-3 "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" maddelerinden cezalandırılmalarına yönelik soruşturmanın başlatılması istendi.



Dilekçede, "Ergenekon" soruşturması kapsamında kabul edilen iddianameyle açılmış kamu davasının dosya ekinde eşi Ferda Paksüt hakkındaki delillerin kendisi tarafından görülüp, incelendiğini belirten Paksüt, bu kapsamdaki delil klasöründe yer alan iletişim tespit tutanakları arasında kendisinin de konuşmalarının aylar boyunca dinlenip, kayda alındığının, bu işlemlerin 2008 yılı Nisan ayından Temmuz ayına, muhtemelen daha da sonrasına kadar devam ettiğinin anlaşıldığını belirtti.



İstanbul Başsavcılığının, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderdiği 15 Ekim 2008 tarihli yazıda kendisi hakkında, "Eşinin kullanımındaki telefon ile telefon görüşmelerinin tespiti aşamalarında telefonu eşi Ferda Paksüt'ten alıp, aynı kişilerle görüşmeye devam ettiği tespit edilmiştir" denildiğini ifade eden Paksüt, Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 138/2. ve 135/6.

maddelerine göre, konuyla ilgili iletişim tespit tutanaklarının gönderildiğinin belirtildiğini vurguladı. Paksüt, dilekçesinde, şu görüşlere yer verdi:



"Bu ifadelerden savcının benim hakkımda 135. maddenin 6-a-13. alt bendinde yer alan 'silahlı örgüt veya bu örgütlere silah sağlama' suçlamasında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bir hukuk devletinde herkesin suç işlemesi olasılığı bulunması, herkesin soruşturmaya tabi tutulmaya ve gereğinde yargılanarak suçlu ise cezalandırılması doğaldır. Yine hukuk devletinin gereği olarak kişiler farklı özellik ve hukuksal statülerine göre farklı soruşturma ve yargılama usullerine tabi tutulabilirler. Kişilerin hakkında ait oldukları soruşturma mercilerinin dışında soruşturma yürütülmesi, bir kişiye ait soruşturma usulünün eş veya diğer yakınlık nedeniyle diğerine fiilen teşmil edilmesi, ceza soruşturması ve yargılamasının şahsiliği ilkesini yok eden ağır bir insan hakkı ihlalidir."



Türk hukuk düzeninde Anayasa Mahkemesi Başkanı, başkanvekili ve üyeleri hakkında soruşturma ve yargı mercilerinin yasalardaki özel hükümlerle belirlendiğini anımsatan Paksüt, bu görevlerde bulunanların ilgili yasalar gereği işledikleri her türlü suçlarından dolayı, özel yetkili mahkemeler ve bununla görevli savcıların görev alanı dışına çıkarıldıklarını belirtti.



Paksüt, bu konuda yetkili mercinin Anayasa Mahkemesi olduğuna işaret etti. Paksüt, Anayasa Mahkemesince soruşturma açılmasına gerek görülmesi halinde mahkeme içinden seçilerek oluşturulacak Soruşturma Kurulunun, kamu davası açılmasına karar vermesi halinde görevle ilgili suçlarla yargılama mercinin Yüce Divan, kişisel suçlarda ise Yargıtay olduğunu hatırlattı.



Osman Paksüt, dilekçesinde şöyle devam etti:



"Hukukun gereği böyle olmakla birlikte iddia olunan 'Ergenekon' silahlı terör örgütü soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarınca Nisan 2008 başından, Temmuz 2008 sonuna kadar ve muhtemelen Ekim 2008 ortasına kadar hakkımda iletişim tespiti ve kayda alınması işlemleri yürütülmüş. Bunun sonucunda 199 sayfalık dinleme tutanağı toplanarak, ilk kayıttan 6,5 ay sonra Anayasa Mahkemesine gönderilmiştir. İlgililerin benim hakkımda uzun süre dinleme ve kayıt tutmaya ihtiyaç duymalarının izahı olamaz. Bu yasa dışı ve yasaya karşı hile yöntemiyle

yasak delil toplama işlemidir. Nitekim iddianamenin sanıklarından olan ve benim de görüştüğüm ileri sürülen bir şahısla Ferda Paksüt'ün tek bir telefon konuşması, kendisinin de şüpheli sayılarak soruşturmaya dahil edilmesine yeterli sayılmıştır."





İstanbul Başsavcılığının Anayasa Mahkemesine gönderdiği 15 Ekim 2008 tarihli yazıda, yapılan işlemlerin dayanağının CMK 135/6. ve 138/2. fıkraları olarak gösterildiğini kaydeden Paksüt, CMK'nın 135/2. fıkrasında, şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimin kayda alınamayacağının, kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması

halinde, kayıtların derhal yok edileceğinin öngörüldüğünü anımsattı. Paksüt, şunları kaydetti:



"Buna rağmen benim, şüpheli konumundaki eşimle olan konuşmalarım da kayda alınarak deliller arasına yerleştirilmiştir. 7157 sayılı iletişim tespit tutanağında kayıtlı 'Arka planda konuşan Osman Paksüt...' veya 'Osman Paksüt eşine hitaben...' şeklinde nakledilen konuşmaların bir elektronik ortamda (telefon, e-posta) yapılmadığından 135/2 kapsamına girmediğinin ileri sürülmesi de mümkün değildir. Bu takdirde, bu kayıtlar yasa dışı ve suç niteliğinde ortam

dinlemesi hükmünde olup, bu konuşmaları kayda alan ve kullananlann TCK 132. ve 133. maddeleri gereğince cezalandırılmaları gerekmektedir. Bu denli ciddi ve sürekli hukuk ihlallerindeki süreklilik ve kararlılık karşısında, kastın varlığının kabulü gerektiği açıktır."



Osman Paksüt, 5 Nisan 2008 ve 31 Temmuz 2008 tarihli iletişim tespit tutanaklarında, "Hedef şahıs: Ferda Paksüt/Osman Paksüt" şeklinde açıkça belirtilerek ayın dinleme ve kayıt işlemlerinin kendisi hakkında da sürdürülmesinin, "kastın yoğunluğunu ortaya koyduğunu" savundu.

