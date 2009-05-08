Paksüt: Toplantıda konuşulanlar gizli kalacak

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, yüksek mahkemenin dünkü özel oturumuyla ilgili yapılan açıklama dışındaki içeriğin basınla konuşulmaması konusunda mutabık kalındığını belirterek, ''Gizli olması ve öyle kalması anlayışıyla yapılan görüşmelerin içeriği hakkında konuşmamayı onur görevi ve kuruma saygı anlayışı ile sürdürmekteyim'' dedi.



Paksüt, bir gazetenin bugünkü sayısında yer alan, ''Anayasa Mahkemesinin önceki günkü özel oturumunda eşi Ferda Paksüt konusunda (Ergenekon'da mahkum olursa gerekirse eşimi boşarım) dediği iddia edilen sözlere ilişkin haberle ilgili'' olarak AA muhabirine bir açıklama yaptı.



''Özel oturumda şahsını ilgilendiren konular nedeniyle bazı gerçekleri hatırlatma zorunluluğu gördüğünü'' ifade eden Paksüt, ''bu toplantıdaki tüm görüşmelerin gizli cereyan ettiğini'' söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından 15 kişi adına ve bu heyetin onayıyla bir açıklama yapıldığı anımsatan Paksüt, şunları kaydetti:



''Bunun dışında içerik hakkında basınla konuşulmaması hususunda saygı ve güven temelinde mutabık kalınmıştır. Gizli olması ve öyle kalması anlayışıyla yapılan görüşmelerin içeriği hakkında konuşmamayı onur görevi ve kuruma saygı anlayışı ile sürdürmekteyim.

Ferda Paksüt hakkında başlamış bir yargı süreci olup bunun görüleceği mahkeme bellidir. Yargılama, bağımsız yargı organı olan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacaktır. Başka hiçbir kişi ve kurum bu konuda yetkili değildir. O davanın kapsamına giren ve iddianamede yer alan konularda hiçbir kişi ve makamın doğrulatma ve yalanlama hak ve görevi olamaz.



İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın iddianamesi ve eklerinde yer almış olup kamuoyuna yansıtılan her tür husustan dolayı hakları ihlal edildiğini düşünenlerin başvuracakları yol ve yöntemler hukukumuzda bellidir. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuk herkese lazımdır. Hepimiz hukuka güvenmeliyiz.''