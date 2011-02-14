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Dünya

PAKİSTANLI ŞARKICI HİNDİSTAN'DA TUTUKLANDI İSLAMABAD (A.A)

14 Şubat 2011 11:43

-PAKİSTANLI ŞARKICI HİNDİSTAN'DA TUTUKLANDI İSLAMABAD (A.A) - 14.02.2011 - Dünyaca ünlü Pakistanlı şarkıcı Rahat Fatih Alihan Hindistan'da tutuklandı. Pakistan televizyonları, Alihan'ın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de üzerinde taşıdığı yüksek miktarda kayıt dışı para nedeniyle tutuklandığını duyurdu. Alihan'ın Hindistan istihbarat yetkilileri tarafından Yeni Delhi havalimanında pazar akşamı gözaltına alındığı, ünlü şarkıcının durumu hakkında şimdiye kadar Hindistanlı yetkililerden bir açıklama yapılmadığı belirtildi.  Pakistan'ın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Salman Beşir, Hindistanlı yetkililerle temasa geçtiklerini Alihan'ın kısa zaman içinde serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi. Ünlü pakistanlı şarkıcı Nusret Fatih Alihan'ın yeğeni olan, Güney Asya kökenli Kavali müziğinin dünyaca ünlü sesi Rahat Alihan, Hindistan'da Bollywood filmlerine de müzik yapıyor.

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