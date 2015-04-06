Pakistanlı model 'kara para aklamadan' suç üstü yakalandı

Pakistan'ın en meşhur modellerinden Ayyan Ali, başkent İslamabad'daki havaalanında çantasında 500 bin dolar ile yakalandı. Kara para aklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 21 yaşındaki modelin avukatları, müvekkillerinin o parayla seyahat etmeyi planlamadığını savundu.

Pakistan'daki yasalara göre, 10 bin dolardan yüksek bir meblağda nakit parayla ülke dışına çıkmak suç sayılıyor. Ülkedeki modacıların favori modelleri arasında olan ve Magnum dondurmalarının da dünya çapında tanıtım yüzlerinden biri olan Ayyan Ali'nin tutuklanması, ülkesinde ve podyum dünyasında şok yarattı. Polise verdiği ifadesinde parayı kardeşine götürmek için taşıdığını söyleyen 21 yaşındaki genç model, kefalet ödemeyi reddettiği için 14 Mart'tan beri hapishanede tutuluyor.

Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre, avukatları, modelin parayı yasal bir mülk satışından kazandığını ve ülkeden çıkarma niyetinin olmadığını bildirdi. Ünlü modelin resmi nakit limitin çok üzerinde bir meblağ ile yakalanmış olması, kara para aklama şebekesinin kurbanı olduğu iddialarını da ortaya çıkardı.

Olayın ardından mankenlik ajanslarının da oklarını üzerine çektiği belirtilen genç modelin, Rawalpindi Hapishanesi'nde tutulduğu koğuş da avukatlarıyla emniyet yetkilileri arasında sıkıntı yarattı. Avukatı, Ayyan Ali'nin ünlü olduğu için hedefe oturtulduğunu belirterek, "Müvekkilim cinayet sanıklarıyla aynı koğuşta bulunuyor. Bu onun hayatını mahvedecek" diye konuştu.