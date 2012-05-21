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Pakistanlı milletvekilleri Erdoğan'ın konuşmasını sıralara vurarak desteklediler!

Pakistanlı milletvekilleri, ülkeye özgü olan sıra kapaklarına vurma yöntemiyle Erdoğan’ın sözlerine destek verdi

21 Mayıs 2012 21:25

Pakistan Meclisi’nde konuşma yapan Başbakan Erdoğan, iki ülke arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Pakistanlı milletvekilleri, zaman zaman sıra kapaklarına vurarak Erdoğan'ın sözlerine destek verdiler.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Ulusal Meclis’inde bir konuşma yaptı. Başbakan Erdoğan’ın konuşması Pakistanlı parlamenter tarafından ilgiyle takip edildi.
 
 
Başbakan Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:
 
“Kurtuluş Savaşı sırasında Pakistanlı kardeşlerimizin ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık, unutmayacağız. İki halkın derin muhabbet, hürmet ve dayanışmanın emsali yoktur. Biz burada kendimizi evimizde, kardeşlerimizin yanında hissediyoruz. Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.
 
Ülkelerimiz arasındaki ekonomik gelişmeleri ilerletmek için elimizden geleni yapacağız. Aramızdaki ticaret hacmini 2 milyar doların üzerine yükseltmemiz lazım. Hava, kara ve denizden iki ülke arasındaki ulaşımı artırmalıyız.
 
Yaşamını yitiren 15 bin sivil ve asker, Pakistan’ın terörle mücadelesinde acı boyutlarını gösteriyor. Pakistan terörle mücadelede yalnız değildir. Bu haklı mücadelenizde her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.
 
Türkiye, Pakistan ve Afganistan süreci önemlidir. Afganistan’daki refah ve istikrar Pakistan’a da yansıyacaktır. Türkiye ve Pakistan, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayan ülkelerdir. Dayanışma içinde olacağız. Dayanışma kardeşliğimizin bir parçasıdır. Bizi birbirimizi bağlayan bağ, ‘ancak inananlar kardeştir’ ilkesidir. Bu lafla değil, uygulamayla olacak.
 
Dayanışma içinde olduğumuzda hiçbir mesele engel teşkil etmeyecektir. Ciddi bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Halkın iradesinin karşısında durulmaz. Pakistan halkı ne istiyorsa ona saygı duymak, size saygı getirir.
 
Tunus’ta başlayan süreç, güçlü bir İslam dünyası olursa bunları barışla çözme imkanımız olur.”
 
Erdoğan, sözlerini “Yaşasın Türkiye-Pakistan dostluğu” sözleriyle bitirdi.

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