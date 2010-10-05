Pakistanlı istihbaratı: Terör kampında bir Türk plotu var

T24

Pakistan’da da istihbarat servisleri alarma geçti



Türk pilotun Paris’teki Eyfel Kulesi’ni hedef alan saldırıya hazırlandığı söyleniyor.Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan üst düzey bir Pakistanlı yetkili, Avrupa’da terör saldırısı düzenlemek üzere Pakistan’da eğitim alanlar arasında Türkler’in de bulunduğunu söyledi.Amerika ve İngiltere’nin, Avrupa’ya, özellikle de Fransa ve Almanya’ya yolculuk edecek vatandaşlarına, terör saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda yaptı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre;AP’ye konuşan Pakistanlı istihbaratçı, Avrupa vatandaşı onlarca Müslüman’ın, Pakistan’ın kanun tanımayan sınır bölgesinde bulunan aşiret topraklarında, Avrupa’da gerçekleştirilecek terör saldırıları için eğitildiklerini açıkladı. Bu kişilerin El Kaide tarafından, Avrupa’da kolayca hareket edebildikleri için seçildiklerini anlatan yetkili, Pakistan’da “terör eğitimi” alanlar arasında, Çeçenler’in, Özbekler’in, Araplar’ın ve Türkler’in de olduğunu söyledi.Daha önce Türk Hava Kuvvetleri’nde görev yapmış bir F-16 pilotunun da bu eğitimlere katıldığını iddia ederek bunun oraya gelenlerin eğitimli insanlar olduğunu gösterdiğini sözlerine ekleyen istihbarat görevlisi, “Böyle insanların buraya aradıkları saf (İslami) ideolojinin bu olduğunu düşünerek gelmeleri bizi çok şaşırtıyor” dedi.