Pakistanlı 2 grubun kavgasında 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, Pakistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı 13 bıçak darbesiyle öldü.

Olay dün akşam saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Umut Sokak\'ta meydana geldi. Pakistanlı bir grup, bir binanın zemin katındaki dükkanda yaşayan yine Pakistanlı başka bir grup ile bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavgada, 1 kişi aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığılırken, dükkandan bozma yerin de camları kırıldı. Kavga edenler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi.

Yaralanan kişi Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 13 bıçak darbesi alan kimliği belirlenemeyen Pakistan uyruklu kişi, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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