-PAKİSTAN'IN YÜZDE 20'Sİ SULAR ALTINDA ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Tarık Azizuddin, ülkesinin yüzde 20'sinin seller dolayısıyla sular altında olduğunu belirterek, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. Pakistan'da Temmuz sonlarında başlayan muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarının 20 milyon insanı etkilediğini kaydeden Azizuddin, ülkesinin karşı karşıya bulunduğu felaketin 2004'teki tsunami ve Pakistan'da 2005'te yaşanan depremden daha büyük olduğunu söyledi. Felaketzedelere yönelik yardım çalışmaları hakkında AA'ya bilgi veren Pakistan Büyükelçisi, ülkesindeki sel felaketinin 2004'teki tsunami, 2005'teki deprem ve bu yıl Haiti'yi vuran deprem felaketlerinin neden olduğu mağduriyetin toplamından daha fazla insanı etkilediğini anlattı. Sel ve toprak kaymalarında bir milyon evin yıkıldığını kaydeden Azizuddin, "165 bin kilometrekarelik bir alan sular altında. Bu, Pakistan'ın toplam yüzölçümünün yüzde 20'sinin sular altında olduğu anlamına geliyor. Pakistan'ın toplam yüzölçümü 796 bin kilometrekare" diye konuştu. Büyükelçi Azizuddin, iki binden fazla insanın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu, sadece cesedine ulaşılabilen insanların sayısı. Halen sular altında olan cesetlerin sayısını bilen yok. Sular çekildikten sonra cesetler bulundukça, ölü sayısı daha da artacaktır" dedi. -"BÖLGEDE BÖYLE BİR FELAKET HİÇ OLMAMIŞTI"- Dünyada "fazla insan ölmediği için, felaket büyük değil" gibi bir algı oluştuğunu kaydeden Azizuddin, sel felaketinin boyutlarının çok büyük olduğunu belirterek, "Bu büyüklükte bir sel felaketi o bölgenin tarihinde hiç olmamıştı" diye konuştu. "Pakistan hükümetinin selden zarar görenlere yönelik çalışmalarının yeterli olmadığı" yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Azizuddin, "Hayır, buna katılmıyorum. Pakistan hükümeti elinden gelen her şeyi yapmıştır" dedi. "İnsanların yemeğe, suya, ilaca, çadıra, geçici barınaklara, battaniyelere ihtiyacı var. Pakistan şu ana kadar elinden geleni yapmaktadır... Yapılan çalışmalar bazen yetersiz kalabiliyor. Yetersiz kalması, elimizden bu kadar geliyor olmasından dolayıdır. Pakistan hükümeti şu anda fiziksel olarak mümkün olan her şeyi yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir." Pakistan Devlet Başkanı ve Başbakanının televizyonlara çıkarak, "Biz tüm kaynaklarımızı kullanıyoruz. Eğer yeterli olmuyorsa, bu bizim elimizden geleni yapmadığımızdan dolayı değil, bundan daha fazlası olmadığı içindir" diye açıklamalarda bulunduklarını hatırlatan Azizuddin, "Bizim daha fazla helikopterimiz, uçağımız, yardım ulaştırma mekanizmalarımız, yiyecek stoklarımız yok. Yiyecek depoları sel suları nedeniyle ortadan kayboldu... Biz bundan dolayı uluslararası topluma yardım etmesi çağrısında bulunuyoruz, çünkü ortaya çıkan felaketin boyutları bizim kapasitemizin çok üzerinde" ifadelerini kullandı. -YARDIM KAMPANYALARI- "Şu ana kadar uluslararası yardım kampanyalarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Büyükelçi Azizuddin, şunları söyledi: "Yardım kampanyaları gittikçe artıyor. Uluslararası medya ve Türk medyası yaşananların boyutunu insanlara göstermesi bakımından mükemmel işler yapıyor. Yardım gelecektir. Bu bir süreçtir, bir günlük iş değil. İnsanlar her gün yiyeceğe ihtiyaç duyuyorlar." Bazı Türk vatandaşlarının Büyükelçiliğin açmış olduğu sel felaketi için yardım hesaplarına para yardımında bulunduklarını kaydeden Azizuddin, sel felaketinden zarar görenlere yönelik üç ayrı yardım olduğunu belirtti. Pakistan Büyükelçisi, bunlardan ilkinin evleri su altında kalanlara geçici çadır ve barınak yerlerinin sağlanması, ikincisi sular çekildikten sonra bu insanlara kalıcı olarak barınacakları yerlerin oluşturulması, uzun vadede ise sel felaketinin yıktığı alt yapı ve üst yapının yeniden inşa edilmesi olduğunu ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılındaki deprem felaketinde, depremden bir gün sonra Pakistan'a gittiğini hatırlatan Azizuddin, Erdoğan'ın sel felaketini duymasının ardından hemen bir uçak dolusu yardım malzemesi gönderdiğini, ondan sonra da dört kargo uçağıyla bölgeye yardım ulaştırıldığını ifade etti. Büyükelçi Azizuddin, Türk hükümetinin kendilerine yardımlara devam edecekleri yönünde bilgi verdiğini belirterek, "Ben çok güveniyorum. Yardımların devamı da gelecektir. Hükümetler yapabileceklerini yaparlar, ama önemli olan Türk insanının yapacaklarıdır" diye konuştu. "Başbakan Erdoğan yine Pakistan'a gidecek mi?" sorusu üzerine Büyükelçi Azizuddin, "Şu ana kadar gideceğiyle ilgili bir şey söylemedi, ama gidebilir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dinamik ve enerji dolu bir lider ve Pakistan'ın gerçek dostu" diye konuştu. Pakistan Büyükelçisi, 2005 yılındaki depremin ardından Türkiye'deki okullarda düzenlenen yardım kampanyalarında çocukların okul harçlıklarıyla 15 milyon dolar toplandığını ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanı yaz tatilinin son ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte yeni bir yardım kampanyası açılabileceğini söyledi. Bu, bize büyük bir mutluluk veriyor" diye konuştu. -"BATI FELAKETE DUYARSIZ MI KALIYOR?" "Batı Pakistan'daki sel felaketine duyarsız mı kalıyor?" sorusuna, "Hayır, ben öyle düşünmüyorum" diyen Azizuddin, dünyanın yeni yeni küresel ekonomik krizden çıktığını, insanların düşünmeye başladığını ve yardım edeceklerine inandığını söyledi. Azizuddin, New York'taki BM merkezinde bugün Pakistan'a yardım ile ilgili bir toplantı yapılacağını, ayrıca dün Cidde'de İslam Konferansı Teşkilatı Daimi Temsilcilerinin sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla bir araya geldiğini hatırlattı. Acil olarak Türk halkından taleplerinin sorulması üzerine, Pakistan Büyükelçisi Azizuddin şöyle konuştu: "Bizim ilk olarak, yardım malzemesine ihtiyacımız var. İlaç, acil yardım ilaçları, çadır, battaniye, su arıtma tabletleri, yiyecek ve suya ihtiyacımız var. Uzun vadede ise Türkiye gibi çok tecrübeli bir ülkeden altyapı ve üstyapıdaki çalışmalarda bizimle birlikte hareket etmesini istiyoruz. Selden dolayı elektrikler kesildi. Tarım alanları, tahıl tarlaları sular altında kaldı. Depolardaki 50 bin ton buğday sel sularında kayboldu. Bir milyon ev yok oldu. İnsanların yeniden normal hayatlarına dönmeleri için bu evlerin yeniden yapılması gerekiyor. Bu felaketin zararlarını karşılamanın maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar olacak." -"BİZ TÜRKİYE İLE YARIM EKMEĞİ BÖLÜŞÜRÜZ"- Türkiye ile Pakistan arasında özellikle bu türden felaket anlarında karşılıklı yardımlar yapıldığına dikkat çekilmesi üzerine Azizuddin, "Biz yaptığımız yardımları söylemeyiz. Biz ne yapabilirsek, her zaman yaparız. Biz eğer elimizde bir parça ekmekle oturuyorsak, birisi yanımıza gelse, bu ekmeğin yarısını bölüp ona veririz. İşte Türkiye ile Pakistan'ı birbirine bağlayan ruh bu. Türkiye bize, bizim ona yaptığımız gibi, arka arkaya her zaman yardım etti. İyi zamanlarda ve kötü zamanlarda Türkiye her zaman bizimleydi. Biz daha Türkiye'nin yardım etmesini beklemeden, Türkiye zaten orada oluyor." Başbakan Erdoğan'ın felaketin hemen ardından 5 milyon dolar göndermesi ve 4 uçak dolusu yardımın Pakistan'a ulaşmasının bunun bir göstergesi olduğunu kaydeden Azizuddin, "Eminim ki güzel şeyler olacak, bunda hiç şüphe yok. Yardımlar devam edecek" dedi.