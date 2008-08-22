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Dünya

Pakistan'ın 'Bergen'leri

Bazı bölgelerinde kadına yönelik baskının sert boyutlara ulaşabildiği Pakistan'da birçok kadın, şiddetin çeşitli biçimlerine maruz kalıyor.

22 Ağustos 2008 03:00

Bazı eyaletlerinde şeriat kuralları geçerli olan ve kadın üzerindeki erkek baskısının oldukça sert boyutlara ulaşabildiği Pakistan'da birçok kadın, şiddetin çeşitli biçimlerine maruz kalıyor.

Erkeklerin ‘söz dinlemeyen’ kadınlara uyguladıkları şiddet yöntemleri arasında yüze kezzap atmak en yaygın olanı. Bu olaylar, 1980'lerde yüzüne kezzap atılan arabesk yıldızı Bergen'e yapılanları anımsatıyor. Pakistan'daki kadınların başına gelenleri ise Amerikan Associated Press haber ajansının geçtiği bu fotoğraflar tüm çıplaklığıyla yansıtıyor.

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