Pakistan'dan terör yuvasına baskın

Pakistan güçleri, Hindistan'ın Mumbai kentinde 170 kişinin öldüğü terör saldırılarından sorumlu olan gruba ait olduğu öne sürülen bir kampı ele geçirdi



Gözaltına alınan 12 kişi arasında, saldırının planlayıcısı olduğu düşünülen Zeki Rahman Lakhvi'nin de bulunduğu öne sürüldü



Amerikan Associated Press haber ajansının, iki militanın ifadelerine dayanarak verdiği habere göre, askeri birlikler, Keşmir bölgesinin Pakistan'a ait kısmında bulunan Mazefferabat yakınlarındaki kampa baskın düzenledi ve 12 kişiyi gözaltına aldı.



Operasyon sırasında kısa bir çatışmanın olduğu kaydedildi.



Militanların ifadelerine göre, bu kamp 2004 yılına kadar, yasadışı Leşker-i Tayyibe grubu tarafından, Hindistan'a karşı militan yetiştirme amaçlı kullanıldı. Son dönemde ise bu gruba yakın Cemaat ud Dava adlı grup tarafından, eğitim ve yardım amaçlı kullanılıyordu.



