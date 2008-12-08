T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'dan terör yuvasına baskın

Pakistan güçleri, Mumbai'deki saldırılarından sorumlu olan gruba ait olduğu öne sürülen bir kampı ele geçirdi

08 Aralık 2008 02:00

Pakistan güçleri, Hindistan'ın Mumbai kentinde 170 kişinin öldüğü terör saldırılarından sorumlu olan gruba ait olduğu öne sürülen bir kampı ele geçirdi 

Gözaltına alınan 12 kişi arasında, saldırının planlayıcısı olduğu düşünülen Zeki Rahman Lakhvi'nin de bulunduğu öne sürüldü

Amerikan Associated Press haber ajansının, iki militanın ifadelerine dayanarak verdiği habere göre, askeri birlikler, Keşmir bölgesinin Pakistan'a ait kısmında bulunan Mazefferabat yakınlarındaki kampa baskın düzenledi ve 12 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında kısa bir çatışmanın olduğu kaydedildi.

Militanların ifadelerine göre, bu kamp 2004 yılına kadar, yasadışı Leşker-i Tayyibe grubu tarafından, Hindistan'a karşı militan yetiştirme amaçlı kullanıldı. Son dönemde ise bu gruba yakın Cemaat ud Dava adlı grup tarafından, eğitim ve yardım amaçlı kullanılıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24