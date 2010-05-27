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Dünya

Pakistan'dan Taliban'a darbe

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Orakzai aşiret bölgesinde güvenlik güçleriyle Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 40'tan fazla militan öldürüld&u

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Orakzai aşiret bölgesinde güvenlik güçleriyle Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 40'tan fazla militan öldürüldü.


Ordunun Peşaver'deki karargahından yapılan açıklamaya göre, Orakzai bölgesinin yukarı kesiminde bulunan Talas'ta Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 40'tan fazla militanın öldürüldüğü, çok sayıda militan da yaralandı. 


Açıklamada, savaş helikopterlerinin etkin olarak kullanıldığı son operasyonlarda teröristlere ait mağara ve sığınakların tahrip edildiği belirtildi.


Pakistan ordusu, Orakzai'deki operasyonlarına geçen ayın ortalarında başlamıştı.  Ordu daha önce Orakzai bölgesindeki operasyonlarda 800'den fazla Taliban militanının öldürüldüğünü açıklamıştı. Operasyonların düzenlendiği bölgelerde gözlemci ve gazetecilerin bulunmasına izin verilmiyor. Bu çerçevede, ordu tarafından yapılan açıklamalar bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

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