Pakistan'dan İsrail'e nükleer tehdit gafı

Pakistan Savunma Bakanı Havaca Muhammed Asif, AWDNews isimli haber sitesinde yer alan ve "İsrail Savunma Bakanı: Eğer Pakistan herhangi bir bahaneyle Suriye'ye kara birlikleri gönderirse, bu ülkeyi nükleer saldırı ile yok ederiz" şeklindeki yer alan yalan haberi gerçek zannederek resmi Twitter hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

"İsrail Savunma Bakanı, Pakistan'ın Suriye'de IŞİD'e karşı rolü ile ilgili haddini aşan bir nükleer misilleme tehdidinde bulundu. İsrail, Pakistan'ın da nükleer bir devlet olduğunu unutuyor" şeklinde bir Tweet paylaştı.

Pakistanlı Bakan'ın açıklamasına İsrail'den cevap gecikmedi.

İsrail Savunma Bakanlığı da İsrailli Bakan'a atfedilen açıklamanın "tamamıyla yalan olduğunu" ve Bakan'ın "asla böyle birşey söylemediğini" duyurdu.

İsrail'in nükleer gücü bilinmiyor

İsrail'in nükleer silaha sahip olup olmadığı resmi olarak bilinmiyor. Ancak İsrail'in nükleer bir güç olduğununa inanılıyor.

Pakistan'ın da 120 civarında nükleer silaha sahip olduğu tahmin ediliyor. İsrail ve Pakistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Sosyal medyada dolaşan yalan haberler

Sosyal medyada dolaşan sahte haberlerin sayısı giderek artarken geçen hafta Google, resmi kaynaklı olmayan bilgilerin ayıklanması için algoritmalarını geliştirmeye çalıştığını açıklamıştı.

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AFP/SSB/HS