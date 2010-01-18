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Dünya

Pakistan'dan Hindistan'a taciz ateşi suçlaması

18 Ocak 2010 15:17

Pakistan, Hindistan askerlerini, sınırda bulunan birliklerine taciz ateşi açmakla suçladı.

Pakistan ordusunun Siyalkot sınır birliklerinden sorumlu komutanı Nedim Raza, sınır güvenliğinden sorumlu birliklerine Hindistan askerlerinin otomatik ve hafif silahlarla taciz ateş açtığını ve Pakistan askerlerinin en kısa sürede bu ateşe karşılık verdiğini söyledi.

Uzak Doğu'nun nükleer silaha sahip iki rakip ülkesi, 2008 yılının Kasım ayında Hindistan'ın Mumbai kentine düzenlenen kanlı baskından sonra birbirini suçlayarak barış sürecini askıya almış ve ortak sınırda asker sayısını artırmışlardı.

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