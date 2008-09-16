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Dünya

Pakistan'dan ABD askerine ateş emri

Pakistan ordusu, askerlerine, Amerikan ordusunun Afganistan sınırlarından Pakistan'a yapacağı saldırılara ateşle karşılık verilmesini emretti.

16 Eylül 2008 03:00

Ordu sözcüsü Tümgeneral Athar Abbas, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 3 Eylül'de Amerikan komandolarının sınırı geçerek Pakistan topraklarında düzenlediği operasyondan sonra, ordunun bölgedeki komutanlara benzer saldırıların engellenmesi talimatı verildiğini söyledi.

Abbas, ister karadan ister havadan Amerikan askerlerinin kontrolün zor olduğu sınır noktalarından Pakistan topraklarına geçtiğinin belirlenmesi durumunda askerlerin ateş açabileceğini, "işgalin hoş görülmeyeceğini" ifade etti.

ABD komandolarının bu ay başında Güney Veziristan'da düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 dolayında kişi ölmüştü.

Sivil kayıplar yüzünden Pakistan ABD'yi protesto etmişti. Pakistan birlikleri dün sınırları geçen Amerikan helikopterlerine uyarı ateşi açmıştı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Eşfak Kayani, geçen hafta yaptığı açıklamada, Pakistan topraklarına yabancı birliklerin girmesine izin verilmeyeceğini, Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ne pahasına olursa olsun savunulacağını ifade etmişti.

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