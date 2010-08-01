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Dünya

PAKİSTAN'DAKİ SELLERDE ÖLÜ SAYISI 1300'Ü GEÇTİ İSLAMABAD (A.A)

01 Ağustos 2010 13:25

-PAKİSTAN'DAKİ SELLERDE ÖLÜ SAYISI 1300'Ü GEÇTİ İSLAMABAD (A.A) - 01.08.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısını vuran muson yağmurlarının neden olduğu sellerde can kaybı sayısının 1300'ü, selden etkilenenlerin sayısının da bir milyonu geçtiği bildirildi. Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), farklı bölgelerden gelen yeni bilgilerle can kaybı sayısının 1300'ü aştığını, 100'den fazla kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı.  Açıklamada ayrıca, eyaletteki otobanların 90'dan fazla noktasında hasar meydana geldiği, 58 ana yolun ulaşıma kapandığı kaydedildi. Bu arada, Hayber-Paktunva eyalet hükümeti, afet bölgelerinden bu yıl vergi alınmayacağını duyurdu. Muson yağmurlarının vurduğu Pencap ve Beluçistan eyaletlerinin hükümetleri de, çiftçilerin tarım kredi borçlarının erteleneceğini ve bazı borçların silineceğini bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) de, dün ülke genelinde etkili olan sellerde bir milyondan fazla kişinin etkilendiğini açıkladı. Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağmurların ülkenin diğer bölgelerinde etkili olmasının beklendiği uyarısında bulundu.

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