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Dünya

PAKİSTAN'DAKİ SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ İSLAMABAD (A.A)

17 Ocak 2011 11:15

-PAKİSTAN'DAKİ SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ İSLAMABAD (A.A) - 17.01.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat'ta bir yolcu otobüsüne düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kohat Mülki Amiri Mesud Afridi, 18 kişinin hayatına mal olan saldırının bir intihar komandosu tarafından yapıldığı, saldırının arkasında kimin ya da kimlerin olduğunu tespit etmek için soruşturma başlatıldığını söyledi. Yerel Dawn News televizyonuna konuşan bir güvenlik yetkilisi de otobüsü tamamen tahrip eden patlamanın LPG tüpüne bağlanmış bir düzenekle yapıldığını belirtti. Afganistan sınırındaki aşiret bölgesinde bulunan Kohat'ta Taliban militanları güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik sık sık kanlı eylemler düzenliyor. Kohat'ta geçen ay düzenlenen intihar saldırısında 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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