Pakistan'daki intihar saldırısında 1 sivil öldü

T24- Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Celalabad'da düzenlenen ve NATO konvoyunu hedef aldığı sanılan saldırıda, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İntihar komandosunun düzenlediği saldırının askeri bir araçta ve civardaki dükkanlarda hasara yol açtığı kaydedildi.



Afganistan'ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısında 1 sivil öldü.



Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Celalabad'da düzenlenen ve NATO konvoyunu hedef aldığı sanılan saldırıda, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.



İntihar komandosunun düzenlediği saldırının askeri bir araçta ve civardaki dükkanlarda hasara yol açtığı kaydedildi.