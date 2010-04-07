T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'daki intihar saldırısında 1 sivil öldü

Afganistan'ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısında 1 sivil öldü.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Celalabad'da düzenlenen ve NATO konvoyunu hedef aldığı sanılan saldırıda, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İntihar komandosunun düzenlediği saldırının askeri bir araçta ve civardaki dükkanlarda hasara yol açtığı kaydedildi.


Afganistan'ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısında 1 sivil öldü.


Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Celalabad'da düzenlenen ve NATO konvoyunu hedef aldığı sanılan saldırıda, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.


İntihar komandosunun düzenlediği saldırının askeri bir araçta ve civardaki dükkanlarda hasara yol açtığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24