-PAKİSTAN'DAKİ DÜNKÜ SALDIRIDA 65 ÖLÜ KETTA (A.A) - 04.09.2010 - Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde dün düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi. Polis yetkilisi Mumammed Sultan, durumu ağır olan bazı yaralıların gece hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ölenlerin sayısının 65'e yükseldiğini söyledi. Sultan, saldırıda bazıları ağır 150 kadar kişinin yaralı olduğunu belirtti. Bu arada bazı aşiretlerin liderleri bugün Ketta'da genel grev çağrısı yaptı, yas nedeniyle tüm okullar kapatıldı. Ketta'daki saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı üstlenmişti. Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde çarşamba günü Şiilerin yürüyüşü sırasında düzenlenen 3 intihar saldırısında da 35 kişi hayatını kaybetmişti.