Pakistan'daki çatışmada 27 militan öldürüldü

Pakistan sınır birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, Hayber'de devam eden
operasyonda 22 militanın öldürüldüğü, militanlara ait 3 sığınağın da imha
edildiği belirtildi.
Bu arada, Hayber'den yetkili Tarık Hayat, Taliban'la bağlantılı olduğu
belirtilen Leşker-i İslam adlı örgütün tehditleri nedeniyle bölgede görev yapan
350 polisin işi bıraktığını söyledi.
Militanlar, Afganistan'daki Amerikan askerlerine ikmal sağlayan araçlara sık
sık Hayber Geçidinde saldırıyorlar.
Öte yandan, Pakistan ordusu da yaptığı
açıklamada, Svat vadisindeki operasyonlarda 5 militanın öldürüldüğünü, 18
militanın yakalandığını bildirdi.
Pakistan ordusu, Svat vadisindeki Taliban militanlarına yönelik
operasyonlarında dün de aralarında Taliban sözcüsünün de olduğu 5 üst düzey
militanın yakalandığını
duyurmuştu.