Pakistan'daki çatışmada 27 militan öldürüldü

Pakistan'da Hayber bölgesinde 22, Svat vadisinde 5 olmak üzere 27 militan öldürüldü.



Pakistan sınır birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, Hayber'de devam eden operasyonda 22 militanın öldürüldüğü, militanlara ait 3 sığınağın da imha edildiği belirtildi. Bu arada, Hayber'den yetkili Tarık Hayat, Taliban'la bağlantılı olduğu belirtilen Leşker-i İslam adlı örgütün tehditleri nedeniyle bölgede görev yapan 350 polisin işi bıraktığını söyledi. Militanlar, Afganistan'daki Amerikan askerlerine ikmal sağlayan araçlara sık sık Hayber Geçidinde saldırıyorlar.

Öte yandan, Pakistan ordusu da yaptığı açıklamada, Svat vadisindeki operasyonlarda 5 militanın öldürüldüğünü, 18 militanın yakalandığını bildirdi. Pakistan ordusu, Svat vadisindeki Taliban militanlarına yönelik operasyonlarında dün de aralarında Taliban sözcüsünün de olduğu 5 üst düzey militanın yakalandığını duyurmuştu.

