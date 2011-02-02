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Dünya

PAKİSTAN'DAKİ BOMBALI SALDIRI İSLAMABAD (A.A)

02 Şubat 2011 10:35

-PAKİSTAN'DAKİ BOMBALI SALDIRI İSLAMABAD (A.A) - 02.02.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde, sabah düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi. Peşaver Polis Müdürü Liyakat Ali Han, bir otomobile yerleştirilen patlayıcının, kentin kalabalık pazar yerinde infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini, 19 kişinin de yaralandığını söyledi. Televizyonlara konuşan başka bir yetkili ise hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların bulunduğunu belirtti. Peşaver'de önceki gün polis şefinin aracına yönelik intihar saldırısında 6 kişi ölmüştü. Pakistan'ın kuzeybatı bölgesi, terör örgütü El Kaide'ye bağlı Taliban militanlarının bombalı saldırılarına hedef oluyor.

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