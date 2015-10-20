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Pakistan’da yolcu otobüsüne bombalı saldırı; 11 kişi hayatını kaybetti

Olayda 22 kişi ise yaralandı

20 Ekim 2015 11:02

Pakistan’ın güneybatısındaki Ketta şehrinde seyir halindeki bir otobüste patlayan bomba 11 kişinin ölümüne, 22 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Pakistan İçişleri Bakanı Ekber Hüseyin Durani yaptığı açıklamada, otobüsün şehir merkezinden, Saryab kasabasına gitmekte olduğunu ve yapılan soruşturmaya göre patlamanın otobüsün içine gizlenmiş bombanın inflak etmesi sonucu yaşandığını belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, polis, yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu otobüste zaman ayarlı bomba kullanıldığını açıkladı. Yolcuların, evlerine dönen işçiler olduğu belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Belucistan eyaletinin bağımsızlığını savunan ayrılıkçı grupların sivil kayıplara da neden olan saldırılar düzenlediği biliniyor.

Öte yandan bölgede mezhepsel kökenli şiddetten dolayı ağırlıklı olarak Şii Müslümanlardan olmak üzere 2 bin kişinin de bombalı saldırılar ve intihar eylemleri sonucu yaşamını yitirdiği sanılıyor.

 

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