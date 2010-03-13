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Dünya

Pakistan'da yine bombalı saldırı: 13 ölü

Pakistan'da bir intihar eylemcisinin düzenlediği bombalı saldırıda 13 kişi öldü 50'den fazla kişi de yaralandı.

13 Mart 2010 02:00

T24 - Pakistan'da bir intihar eylemcisinin düzenlediği bombalı saldırıda 13 kişi öldü 50'den fazla kişi de yaralandı.

Polis, saldırganın Swat Vadisi’nde bulunan Seydi Şerif kasabasındaki bir güvenlik noktası yakınlarında üzerindeki bombayı patlattığını açıkladı. Yetkililer ölenler arasında, ilk belirlemelere göre, iki askerle iki polis bulunduğunu açıkladı.  

Cuma günü de Lahor kentinde düzenlenen iki ayrı bombalı intihar saldırısında 55 kişi öldü, yüzü aşkın kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarına göre, birkaç saniye arayla meydana gelen saldırılarda  intihar bombacıları bir askeri konvoyunu hedef aldı. Ölenlerden en az onunun asker olduğu açıklandı.

Hafta başında ise yine Lahor’daki bir intihar saldırısında 13 kişi ölmüş, 80’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Yetkililer, saldırıları el-Kaide ile ilişkili militanların düzenlediğini sanıyor.

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