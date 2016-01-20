Pakistan'da üniversiteye saldırı



Pakistan'da ülkenin kuzeybatısında bulunan Çarseda kentinde bulunan Baça Han Üniversitesine silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Reuters'in aktardığı haberlere göre, saldırganlar üniversite yerleşkesinde etrafa ateş açtı. Saldırıda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, yerleşkede öğrenci yurtları bulunduğu için ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Ölenler arasında öğrenci, güvenlik görevlileri, bir polis ve en az bir öğretim görevlisinin bulunduğu belirtildi.

3 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede çarşamba günü bir edebiyat sempozyumuna katılmak üzere gelen 600 konuğun da bulunduğu bildirildi.

Pakistan ordusu, saldırıyı düzenleyen dört militanın öldürüldüğünü açıkladı. 2014 yılının aralık ayında Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Taliban militanları, ordunun yönettiği bir okulu basmış, saldırıda çoğu öğrenci 134 kişi hayatını kaybetmişti.