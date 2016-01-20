T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'da üniversiteye saldırı

Pakistan'da silahşı saldırganlar Baça Han Üniversitesi'ni hedef aldı. Saldırıda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

20 Ocak 2016 12:44


Pakistan'da ülkenin kuzeybatısında bulunan Çarseda kentinde bulunan Baça Han Üniversitesine silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Reuters'in aktardığı haberlere göre, saldırganlar üniversite yerleşkesinde etrafa ateş açtı. Saldırıda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, yerleşkede öğrenci yurtları bulunduğu için ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Ölenler arasında öğrenci, güvenlik görevlileri, bir polis ve en az bir öğretim görevlisinin bulunduğu belirtildi.

3 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede çarşamba günü bir edebiyat sempozyumuna katılmak üzere gelen 600 konuğun da bulunduğu bildirildi.

Pakistan ordusu, saldırıyı düzenleyen dört militanın öldürüldüğünü açıkladı. 2014 yılının aralık ayında Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Taliban militanları, ordunun yönettiği bir okulu basmış, saldırıda çoğu öğrenci 134 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PakistanBaça HanPeşaverTalibanDeutsche Welle Türkçe Rtr BÖ/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24