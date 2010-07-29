T24- Tarihinin en büyük uçak kazasını yaşayan Pakistan'da ulusal yas ilan edildi.



Pakistan'daki uçak kazasında kurtulan olmadı



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Dün başkent İslamabad yakınlarındaki kazada, Pakistan merkezli Air Blue şirketine ait Airbus A 321 tipi uçaktaki 152 yolcudan kurtulan olmamıştı.

BBC'de yer alan habere göre, kazanın görüş mesafesinin son derece kısaldığı yağışlı bir havada gerçekleştiği belirtildi.

Uçağın kara kutusunu inceleyen uzmanlar ise uçağın neden uçuşa kapalı bölgeye girdiğini anlamaya çalışıyor.

Yetkililere göre, uçak, inişe geçtiği sırada kentin kuzeyindeki tepelere çakıldı ve alevler içinde kaldı.

Pakistan televizyonları dumanlar içindeki Margalla tepelerinde enkaz yerinden görüntülere yer verdi. Enkazın geniş bir alana yayıldığı görüldü.

'Korkunç bir manzara'

Pakistan merkezli özel havayolu şirketi Airblue'ya ait Airbus A 321 tipi uçakta 146 yolcu ve 6 kişilik mürettebat vardı.

İslamabad'daki Amerikan Büyükelçiliği, ölenler arasında iki Amerikan vatandaşının da bulunduğunu duyurdu.

Pakistan İçişleri Bakanlığı daha önce kazada yaralı olarak kurtulan beş kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak yerel yetkililer daha sonra bu bilginin doğru olmadığını söylediler.

Amir Ali Ahmed adlı üst düzey bir hükümet yetkilisi, Reuters ajansına "Yağmur işimizi çok zorlaştırıyor. Cesetlerin çoğu kömürleşmiş durumda" dedi.

Kurtarma ekibinden Davar Adnan adlı bir görevli ise "Her yerde ceset parçaları var. Korkunç bir manzara" diye konuştu.