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Dünya

Pakistan'da uçak kazası: 152 ölü

İslamabad yakınlarında bir yolcu uçağı tepelere çarparak düştü. 152 kişinin bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı bildirildi.

28 Temmuz 2010 03:00

T24 - Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarında bir yolcu uçağı tepelere çarparak düştü. 152 kişinin bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı bildirildi.

Düşen uçağın enkazı ormana dağıldı - FOTO GALERİ

Olay yerinden ilk görüntüler - VIDEO



Airblue'ya ait bir Airbus yolcu uçağı İslamabad yakınlarındaki tepelere çarparak düştü.

Uçakta 146 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunduğu açıklandı. Kazadan kurtulan olmadığı bildirildi. Uçağın içinde Türk yolcu bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor. Kötü hava koşullarının uçağın düşmesinde rol oynamış olabileceği sanılıyor. Bu arada, bir görgü tanığı, kaza anında havanın yağışlı olduğunu belirterek, "Ofisimin penceresinden oldukça alçaktan uçan uçağı gördüm" dedi.


Türkiye'den kalkmadı

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal, daha önce Türkiye'den kalktığı iddia edilen uçağın, Türkiye'den kalkmadığını bildirdi.

İngiltere'nin Manchester kentinden dün kalkan aynı firmaya ait APBJ-A kuyruk numaralı başka bir uçağın, dün gece saat 04.49'da Trabzon Havalimanı'na inerek yakıt ikmali yaptığını ve mürettebat değiştirdiğini ifade eden Birdal, ''APBJ-A kuyruk numaralı bu uçak, Trabzon'dan saat 05.43'te kalkarak Karaçi'ye devam etmiş. Aynı firmaya ait bu iki uçak nedeniyle bir bilgi kirliliği yaşandığını düşünüyorum. İslamabad'da düşen uçak Türkiye'den kalkmadı'' diye konuştu.


Bir günlük ulusal yas ilan edildi

Öte yandan, Pakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, kazadan sonra hükümetin bir günlük ulusal yas ilan ettiği ve Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin bugün yapılacak bakanlar kurulu toplantısını bir hafta ertelediği kaydedildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarında bir yolcu uçağı tepelere çarparak düştü. 152 kişinin bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı bildirildi.


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