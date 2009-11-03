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Dünya

Pakistan'da tren kazasında ölü sayısı artıyor

03 Kasım 2009 21:32

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde iki trenin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Cinnah hastanesi doktorlarından Sami Cemali, kazada 16 kişinin öldüğünü, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Karaçi polisi, kurtarma ekiplerinin enkazda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Sabah Karaçi'den Landhi kentine gitmekte olan "Allame İkbal" isimli yolcu treni, Jumma Goath mevkinde, karşı yönden gelen yük treniyle çarpışmıştı. Yetkililer, kazanın sinyalizasyon hatasından kaynaklandığını söylemişti.

2005 yılında Pencap eyaletinde meydana gelen tren kazasında 150 kişinin öldüğü Pakistan'da en büyük tren kazası 1990 yılında olmuş ve 350'den fazla kişi ölmüştü.

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