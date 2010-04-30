Pakistan'da teröristler kız okullarını havaya uçurdu

T24-



Bölgesel yönetimden yapılan açıklamada, Orakzai’nin Adokhel, Malakhel ve Momzai yerleşkelerinde bulunan 4 kız okulunun teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonucu kullanılamaz duruma geldiği bildirildi.



Saldırıların okulların kapalı olduğu saatlerde düzenlenmesi nedeniyle herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.



Pakistan’ın Afganistan sınırında bulunan Orakzai’de, son bir ayda 12 okul, 2 sağlık kuruluşu teröristler tarafından saldırıya uğradı.



Öte yandan, aşiretler bölgesinde bulunan Aşağı Dir’in Sangi köyünde, bir düğün töreninin silahlı kişiler tarafından taranması sonucu bir aileden 5 kişi öldü.