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Dünya

Pakistan'da teröristler kız okullarını havaya uçurdu

Teröristler Pakistan'ın kuzey batısındaki aşiretler bölgesinde 4 kız okuluna bombalı saldırı düzenledi.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Pakistan'ın kuzey batısındaki aşiretler bölgesinde, 4 kız okulu teröristler tarafından bombalı saldırıya uğradı.


Bölgesel yönetimden yapılan açıklamada, Orakzai’nin Adokhel, Malakhel ve Momzai yerleşkelerinde bulunan 4 kız okulunun teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonucu kullanılamaz duruma geldiği bildirildi.


Saldırıların okulların kapalı olduğu saatlerde düzenlenmesi nedeniyle herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.


Pakistan’ın Afganistan sınırında bulunan Orakzai’de, son bir ayda 12 okul, 2 sağlık kuruluşu teröristler tarafından saldırıya uğradı.


Öte yandan, aşiretler bölgesinde bulunan Aşağı Dir’in Sangi köyünde, bir düğün töreninin silahlı kişiler tarafından taranması sonucu bir aileden 5 kişi öldü.

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