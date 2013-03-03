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Dünya

Pakistan'da Şiilere yönelik saldırı: 35 ölü, 70 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde, Şii nüfusunun yoğunlukta olduğu Abbas bölgesinde art arda meydana gelen 2 patlamada 35 kişi öldü, 70'i aşkın kişi yaralandı

03 Mart 2013 22:25

Pakistan'ın Karaçi kentinde akşam saatlerinde art arda 2 patlama meydana geldi. Şii'lerin yoğun olduğu Abbas bölgesinde gerçekleşen patlamalarda, ilk belirlemelere göre 35 kişi öldü, 70'in üzerinde yaralı var.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderilirken, birçok hastanede acil durum ilan edildi ve halka kan bağışında bulunma çağrıları yapıldı.

Karaçi'deki Şii Konseyi saldırıyı kınayarak, yarın ve sonraki 3 gün boyunca kentte iş bırakma ve kepenk kapatma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Pakistan'da Şiilere yönelik en son saldırı, 2 hafta önce düzenlenmişti.

Ketta kentinde düzenlenen saldırıda 89 kişi hayatını kaybetmişti.

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