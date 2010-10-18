-PAKİSTAN'DA ŞİDDET: 38 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 18.10.2010 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de etnik ve siyasi nedenli şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 38'e yükseldi. Televizyonlara açıklama yapan Karaçi Polis Müdürü Fayyaz Ahmed Leghari, son 24 saat içinde tırmanan ve halen devam eden olaylarda 38 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin yaralandığını, çok sayıda araç, iş yeri ve evin ateşe verildiğini söyledi. Polis, cinayetleri işleyenlerin ve kundaklama yapan silahlı kişilerin motosikletlerle kısa sürede olay yerinden uzaklaşabildiklerini belirtti. Başka bir güvenlik yetkilisi de kentin büyük bazı kesimlerinde insanların sokağa çıkmaya korktuğunu ve iş yerlerinin kapalı tutulduğunu ifade ederek, güvenlik güçlerinin kentin gerilimi yüksek bölgelerinde kontroller ve devriye sayısını artırdığını kaydetti. Olaylara, Karaçi ve çevresinde eyalet meclis üyeliği seçimleri nedeniyle siyasi partiler arasındaki rekabetin neden olduğu ifade ediliyor. 20 milyondan fazla kişinin yaşadığı Karaçi'de yıl başından beri 300'den fazla kişi siyasi ve etnik kökene dayanan çatışmalarda hayatını kaybetti. Pakistan'ın ekonomik başkenti Karaçi'de siyasi, etnik ve mezhep nedeniyle çıkan şiddet olaylarında her yıl yüzlerce kişi ölüyor. Kentte Hindistan göçmenleri, Peştunlar ve yerli halk Sindiler arasında uzun yıllar öncesine dayanan düşmanlık bulunuyor.