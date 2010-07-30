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Dünya

Pakistan'da sel: ölü sayısı 300'ü aştı

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde, son belirlemelere göre ölü sayısının 313'e kadar ulaştığı bildirildi.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde, son yapılan belirlemelere göre 313  kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin açıklamalarına göre sellerde ölenlerin çoğu, son günlerde muson yağmurlarının vurduğu kuzeybatı bölgesinden. Halen kayıpların bulunduğunu belirten yetkililer, can kaybının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. 


Ülkenin kuzeybatı bölgesinde son 50 yılın en şiddetli yağışlarının meydana geldiği belirtilirken, sellerden Pakistan'ın diğer bölgelerinin de etkilendiği bildiriliyor. Başkent İslamabad'da önceki gün 152 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında da kötü hava koşullarının etkisi olduğu düşünülüyor.

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