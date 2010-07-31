-PAKİSTAN'DA SEL FELAKETİ YÜZBİNLERİ ETKİLEDİ İSLAMABAD (A.A) - 31.07.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki sellerden yüzbinlerce insanın etkilendiği bildirildi. Hayber-Paktunva Eyaleti Enformasyon Bakanı Mian İftikar Hüseyin gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatı kesimindeki binlerce köyün 400 binden fazla sakininin sellerden etkilendiğini, 100 binden fazla evin hasar gördüğünü, 5 bin evin su altında kaldığını, en az 60 köprünün ve çok sayıda yolun büyük hasar aldığını belirterek, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. Sel felaketini ''tarihinin en büyük doğal afeti'' olarak nitelendiren Hüseyin, bölgedeki köprülerin yıkılması ve su altında kalması nedeniyle kurtarma çalışmalarının, askeri helikopterler ve botlarla yapıldığını kaydetti. Ordunun bilgilendirme merkezinden yapılan açıklamada ise şimdiye kadar 14 bin 250 kişinin helikopterlerle güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Başka bir hükümet yetkilisi de hasar gören bina, yol ve köprülerin yeniden inşa edilmesinin aylar sürebileceğini söyledi. Express News televizyonu, bölgede hasar gören çok sayıda ana yolda ulaşımın durma noktasına geldiğini, kamyonlarının yol kenarlarında uzun konvoylar oluşturduğunu bildirdi. Bu arada, kuzeydeki Batagram bölgesinin Pirhari köyünde meydana gelen toprak kaymasında 17 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. -TÜRK KIZILAY'I AFET BÖLGESİNDE- Öte yandan İslamabad'da temsilciliği bulunan Türk Kızılayı'ndan bir yardım ekibi afet bölgesine ulaştı. Türk Kızılayı Pakistan Temsilcisi Sadullah Arsere, Peşaver yakınlarındaki Nisalpur bölgesinde gıda yardımı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sellerde son 3 günde 430'dan fazla kişi hayatını kaybetti.