-Pakistan'da sel 6 can aldı PEŞAVER (A.A) - 25.08.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısında şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 6 kişi can verdi. Pakistan polisi, ücra Kundian Vadisi'ni vuran sellerde 10'dan fazla kişinin de kaybolduğunu belirtti. Kurtarma görevlilerinin 6 cesede ulaştığı, arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kundian Vadisi başkent İslamabad'ın 250 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. -"Kaçırılan Amerikalı serbest" Öte yandan, Pakistan'ın Lahor kentinde 12 gün önce kaçırılan Amerikalı'nın serbest kaldığı bildirildi. Bir ulusal televizyon kanalı polise dayanarak verdiği haberde, Amerikalı kalkınma uzmanı Warren Weinstein'ın Huşab bölgesinde bulunduğu belirtildi. Olayın ayrıntılarının araştırıldığı kaydedildi. J.E. Austin şirketi yetkilisi Weinstein, Lahor'da 13 Ağustosta kaçırılmıştı. Amerikan Büyükelçiği ise Weinstein'ın serbest kaldığını henüz doğrulayamayacağını açıkladı.